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【未開封】攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX （PS2）
商品番号 G19686431149
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【未開封】攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX （PS2）
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,460 円
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商品詳細

■商品詳細PS2版「攻殻機動隊STANDALONECOMPLEX」#ゲーム#シューティング#PlayStation2#PlayStation_2#家庭用ゲームソフト#攻殻機動隊S.A.C.GHOSTINTHESHELL＊来月の関連作品の劇場版の公開によって価格が高騰する可能性もあるのでご購入はお早めにお願いします。■注意事項ご覧いただきありがとうございます。現時点で最終価格とさせていただきます。★購入後、暗所にて保管していました（非喫煙ペット無し）。★未開封品ですが、素人保管ということもあり、極度に綺麗なものをお求めの方はご購入をご遠慮ください。★その他、商品の状態については、画像をご確認ください。★一度、人の手に渡っているものであることをご理解いただける方のみご購入ください。★取り置き不可でお願いします。また、値引き交渉も不可でお願いします。★破損しないよう丁寧に梱包してメルカリ便発送します。★即購入可です。★その他ご質問がありましたらコメントにてお願いします。
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