【動作確認済み】Nintendo new 3ds LL メタリックブラック

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オプションSDカード付き★安心の整備済み！届いたらすぐに遊べる状態です。全ての動作確認済み◎新品バッテリーに交換済み◎(任天堂純正)アルコール消毒済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色も良好でございます。また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です。タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません。画像の物全て丁寧に梱包させて頂き、発送させて頂きます。【ご希望の方はオプション可能】★必需品★＋400円 充電器 ＋400円 SDカード（セーブデータ保存に使用）★ソフト★＋500円とびだせどうぶつの森＋500円 大乱闘スマッシュブラザーズ＋500円 マリオメーカー ＋500円 スーパーマリオブラザーズ2あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さい(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)他にも別のカラーの3dsを出品してるのでもしよろしければご覧下さい！→#正三角形3ds#ds#任天堂 #ソフト #カセット #3DS