新品未開封☆エレファントカシマシ　THE FIGHTING MAN　初回限定盤

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商品詳細
「AllTimeBestAlbumTHEFIGHTINGMAN」エレファントカシマシ30周年記念ベストアルバムです。初回限定盤 2CD＋DVDです。新品未開封ですが、自宅保管しておりましたのでご理解いただける方よろしくお願いします。エレファントカシマシエレカシ宮本浩次
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