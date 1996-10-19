高速戦隊ターボレンジャーミュージックコレクション1996.10.19発売、2枚組、廃盤品ケースに傷と変色、盤面小傷、解説書に僅かに汚れ、帯に僅かな折れ跡あり(全て画像参照)コレクターアイテムですのでご不明な点は必ずご質問下さい。プロフィールページのご確認をお願い致します。



高速戦隊ターボレンジャー ミュージックコレクション 2枚組 ...



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