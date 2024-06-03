上杉昇さんの初の全歌詞集こちらはお値下げ不可とさせていただきます。まだ全国発売前のものです。WANDS時代の楽曲、他アーティストに提供した曲の歌詞についてもコメントがあり興味深く読みました。一読したのみですが、表紙にライブ会場で購入した時からついていた擦れがあります。あとは綺麗な状態です。



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上杉昇さん、巨人戦のマウンドへ！？ | 酔っ払いの戯言♪



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