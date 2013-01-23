YUKI、JAM、アルバムCDセット

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YUKI及びJAM（JUDY\u0026MARY）のCDアルバムをセットで出品します。トリビュートアルバム1枚含め17枚（ベストアルバムは2枚組なので正確には18枚）になります。JAMの古いCDのみ中古購入。その他のJAM、YUKIのCDは全て新品購入し、保管していました。全体的に大きな傷や汚れもなく美品と思います。