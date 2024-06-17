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【激レア】スーパードンキーコング\u0026スーパードンキーコング2 サウンドトラックCD
商品番号 M35227963042
商品名

【激レア】スーパードンキーコング\u0026スーパードンキーコング2 サウンドトラックCD
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 44,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大変貴重なドンキーコング1、2のサントラになります。CDには目立った傷はなく、再生も問題ありません。しかし、ケースやCDブックレットに小さな傷がありますので商品の状態を「やや傷や汚れあり」といたしました。また、あくまで中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮願います。
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