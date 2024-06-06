ソフィーのアトリエ ～不思議な本の錬金術士～ DX 特製スリーブ付 Switch

未開封新品です。中にDLCコードがあるかも知れませんが、期限などがわからないので使えない場合もあると思います。ソフィー2と一緒に収納できるスリーブ付きです。発送はネコポスを予定しています。軽くプロフィール見ておいてもらえると助かります。「ソフィーのアトリエ～不思議な本の錬金術士～DX特製スリーブ付」定価:￥5280#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch



【新品】【ゲオ専売】ソフィーのアトリエ ～不思議な本の錬金術士～ ＤＸ 特製スリーブ付き



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