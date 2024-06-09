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PSP3000本体 シルバー
商品番号 M77956547611
商品名

PSP3000本体 シルバー
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP3000本体シルバー※画面フィルム貼ってあります付属品：ACアダプターメモリースティック（4GB）互換品バッテリーパックソフト２本（勇者のくせになまいきだ。、勇者のくせになまいきだor2）ソフトケース（青色）説明書なし、初期化済、動作確認済中古品ということをご理解お願い致します
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