PSP3000本体 シルバー

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商品詳細
PSP3000本体シルバー※画面フィルム貼ってあります付属品：ACアダプターメモリースティック（4GB）互換品バッテリーパックソフト２本（勇者のくせになまいきだ。、勇者のくせになまいきだor2）ソフトケース（青色）説明書なし、初期化済、動作確認済中古品ということをご理解お願い致します
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