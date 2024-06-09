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商品詳細
野口晴哉断捨離のため出品します。外カバーに汚れや軽いへこみがあり、帯は破れています。本自体は、普通に読めますしきれいな状態です。あくまでも素人確認の中古品ですので、見落とし等ある可能性がありますので、ご理解いただき、神経質な方は購入ご遠慮ください。
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