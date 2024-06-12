君の好きなヒト/K\u0026T：未使用品CD

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商品詳細
【GI/II】君の好きなヒト/K\u0026T：未使用品CDですがシュリンクにやや痛みがあります。※状態は写真にてご判断下さい。【2535】・曲目1.君の好きなヒト2.ワルだった男3.約束の空4.君の好きなヒト軽部真一と歌うカラオケバージョン5.君の好きなヒト高島彩と歌うカラオケバージョン6.君の好きなヒトカラオケ7.ワルだった男軽部真一と歌うカラオケバージョン8.ワルだった男高島彩と歌うカラオケバージョン9.ワルだった男カラオケ10.約束の空カラオケ#高島彩#KT#K_T#TNT#T_N_T#軽部真一#CD・DVD
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