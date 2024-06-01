≪特典付・レアPS≫デストロイ オール ヒューマンズ!

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声優の山口勝平氏も応援！ リメイク版『デストロイ オール ... 声優の山口勝平氏も応援！ リメイク版『デストロイ オール ...

1950年代のアメリカを舞台に主人公の宇宙人クリプトが巻き起こす、笑撃のマニアックSFアクションアドベンチャー。山本弘(SF作家、SF学会会長)、佐藤大輔(架空戦記作家:「皇国の守護者」)、ムトウユージ(アニメ監督:「クレヨンしんちゃん」)、大倉雅彦(アニメ監督:「戦闘妖精・雪風」)らによる、妥協なきB級シナリオが展開。古今東西のSF、特撮、アニメなどのサブカルファンが喜ぶネタが満載されている。声優山口勝平声優大塚芳忠声優チョー声優富田耕生声優田中敦子声優うすいたかやす声優滝沢ロコ声優大川透声優宗矢樹頼声優松本大声優青野武声優広川太一郎起動確認済みです。SEGAオリジナルケーブルタグ付き。その他の状態の詳細は画像でご確認下さい。⬇️他にもゲームを出品しているので興味ある方はしたのリンクをクリック。#RIN出品ゲーム#RIN出品PS2ゲームまとめて購入していただける方には、お値引きさせていただきます。#懐古#レトロ#PS#プレステ#ゲーム#実況#コレクション