❀シュバルム刺繍　刺しゅう　ホワイトワーク

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シュバルム・刺繍・本・ホワイトワーク/HESSENSTICKEREI（ヘッセン ... シュバルム・刺繍・本・ホワイトワーク/HESSENSTICKEREI（ヘッセン ...



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シュヴァルムの白糸刺繍 Schwalm Whitework - 旅する本屋 古書玉椿 ... シュヴァルムの白糸刺繍 Schwalm Whitework - 旅する本屋 古書玉椿 ...



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日本手芸普及協会 白糸刺しゅう 基礎科 ARCH（アーチ）作品 動画付き ... 日本手芸普及協会 白糸刺しゅう 基礎科 ARCH（アーチ）作品 動画付き ...



シュバルム刺繍です。数年前の作品です😌楕円形の額に入れて飾ってます ... シュバルム刺繍です。数年前の作品です😌楕円形の額に入れて飾ってます ...



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大塚あや子の白糸刺しゅう シュヴァルム・ドロンワーク・ラスキン ... 大塚あや子の白糸刺しゅう シュヴァルム・ドロンワーク・ラスキン ...



白糸刺繍 」透かし模様のホワイトワークでつくる図案と小物 – てといと 白糸刺繍 」透かし模様のホワイトワークでつくる図案と小物 – てといと



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Amazon.co.jp: 白い糸の刺繍 シュヴァルム、ヒーダボー、アジュール ... Amazon.co.jp: 白い糸の刺繍 シュヴァルム、ヒーダボー、アジュール ...



②シュバルム刺しゅうの小物入れ・ピンク お得に買い物できます ... ②シュバルム刺しゅうの小物入れ・ピンク お得に買い物できます ...



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笑う刺繍（出版記念イベント 代官山蔦屋 6/10-7/10：白糸刺繍,ホワイト ... 笑う刺繍（出版記念イベント 代官山蔦屋 6/10-7/10：白糸刺繍,ホワイト ...

48ページシュヴァルム刺繍と呼ばれる白糸刺繍のテクニックの本(西洋書）です。80年代前期と古い割には良好です。表紙には小きず、表紙裏の空白に1字書込み（最後の写真でその上にシールが貼ってあります）ドロンワーク白糸刺繍