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❀シュバルム刺繍　刺しゅう　ホワイトワーク
商品番号 J74997313045
商品名

❀シュバルム刺繍　刺しゅう　ホワイトワーク
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

48ページシュヴァルム刺繍と呼ばれる白糸刺繍のテクニックの本(西洋書）です。80年代前期と古い割には良好です。表紙には小きず、表紙裏の空白に1字書込み（最後の写真でその上にシールが貼ってあります）ドロンワーク白糸刺繍
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