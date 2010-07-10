❀シュバルム刺繍　刺しゅう　ホワイトワーク

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商品詳細
48ページシュヴァルム刺繍と呼ばれる白糸刺繍のテクニックの本(西洋書）です。80年代前期と古い割には良好です。表紙には小きず、表紙裏の空白に1字書込み（最後の写真でその上にシールが貼ってあります）ドロンワーク白糸刺繍
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