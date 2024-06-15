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ノラと皇女と野良猫ハート2 初回限定版 ファンブック,CDBOX,タペストリー次
商品番号 P42679889316
商品名

ノラと皇女と野良猫ハート2 初回限定版 ファンブック,CDBOX,タペストリー次
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1.ノラとと2初回限定版BOXオリジナルサウンドトラック、フルカラーファンブック、台本付ほぼ新品2.予約特典5枚組CDBOXほぼ新品3.予約特典A3クリアファイル(アイリス)未開封4.予約特典タペストリー(パトリシア)未開封#ノラと皇女と野良猫ハート#ノラと皇女と野良猫ハート2#ノラとと#ノラとと2
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