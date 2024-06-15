ノラと皇女と野良猫ハート2 初回限定版 ファンブック,CDBOX,タペストリー次

ノラと皇女と野良猫ハート2 B2タペストリー同梱版 - Switch (【特典】B2タペストリー(A&J社Wスエード製)+ユウラシアifルート 書き下ろし小説+豪華オリジナルサウンドトラック(4~5枚を予定)+ChaosTCG PRカード ...