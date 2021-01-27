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SUPER JUNIOR コンサートアルバム
商品番号 V38848968514
商品名

SUPER JUNIOR コンサートアルバム
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,622 円
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商品詳細

SUPERJUNIORSUPERSHOW1〜6ライブアルバム韓国オフィシャル商品即購入可。ばら売り不可。まとめてのお引き取りをお願いします。・SUPERSHOW1・SUPERSHOW2・SUPERSHOW3・SUPERSHOW4・SUPERSHOW5\u00266こちらはDVDではなくスパショ音源のコンサートアルバム(公式CD)になりますので、ご注意下さい。長期自宅保管、かつ、韓国製品につき、すべての機器での再生は保証できません。(当方は日本製機器で再生可能でした)パソコンに取り込むため、一度再生しました。綺麗かと思いますが、ケースに保管や経年による劣化、カスレ等はございます。新品同様を求める方はご遠慮ください。4,5\u00266は紙製パッケージです。経年によるアセもございます。ディスク自体は綺麗と思います。梱包はリサイクルを使用しますので、ご承知おきください。SUPERJUNIORスジュ　SJSUPERSHOWスパショスパショ1スパショ2スパショ3スパショ4スパショ5スパショ6スパショ5\u00266SS1SS2SS3SS4SS5SS6イトゥク　ヒチョル　ハンギョン　イェソン　カンイン　シンドン　ソンミン　ドンへ　ウニョク　シウォン　リョウク　キュヒョンライブアルバム　コンサートアルバム　スパショアルバム
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