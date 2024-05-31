伊東歌詞太郎 三千世界 ビクター限定



伊東歌詞太郎 | 三千世界 | ビクターエンタテインメント



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CDを1度視聴したのみでその他のものは未使用未開封です。値下げ不可❌【追記】オンラインリリースイベント視聴券は期限切れなのでおつけしません。《プロフィールをご覧下さい》★商品の検品はしてますが素人判断、自宅保管のため気になる方は御遠慮下さい。★なるべく近くなるような撮影はしますが写真と実物の色味が異なるとこがありますご了承ください★梱包はリサイクル用品を利用することがあります