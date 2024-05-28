井上靖 歴史小説集 全11巻

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岩波書店が1981年6月から順次出版した本です。書名は第1巻敦煌～第11巻小磐梯まで。詳しくは５枚目の写真を御覧ください。本は箱入りで、布製の装幀に金色文字で書かれており豪華な感じです。各巻には、発行時の月報が付いています。当時の定価は、1、5巻が3400円2、3、4、6巻が3800円7、8、9、10、11巻が4000円です。合計42000円です。