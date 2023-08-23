ZB1 ZEROBASEONE ゼベワン POPUP MD ネックレス

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商品詳細
ZB1ZEROBASEONEゼベワンPOPUPMDポップアップネックレスジウン※照明の関係で写真がピンクくなってます。※こちらの商品は帰国8/17以降に発送予定です。急ぎの場合には購入はお控えください。⚠︎素人保管ですので神経質な方は購入をお控えください。【 支払方法 】即購入◎コンビニ支払×【 発送方法 】折り曲げ+防水対策をして発送【 注意事項 】◎取引成立後のキャンセル不可◎トラブル回避のため発送後の返品・返金不可必ずすべて読んだ上でご購入ください。検索用YOUTHINTHESHADEZEROBASEONEZB1BOYSPLANETボイプラジャンハオ ハオソンハンビン ハンビンソクマシュー メテュ マシューリッキー パクゴヌク ゴヌク キムテレ テレ キムギュビン ギュビンキムジウン ジウンハンユジン ユジン
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