

限定版】塚本邦雄「柘榴」須田敏夫 銅版画付【限定170部 自筆歌署名入】-



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塚本 邦雄「彩歌 銀箭」 限定35部 | book cafe 火星の庭 オンライン ...



署名入限定版『黄道遺文』ほか塚本邦雄関係の古書を出張買取致しました ...



須田敏夫 紅葉の山 版画 | labiela.com



直筆肉筆書の値段と価格推移は？｜7件の売買データから直筆肉筆書の ...



塚本 邦雄「彩歌 銀箭」 限定35部



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◇彩歌 銀箭 塚本邦雄・署名入 限定35の25 銅版画・須田敏夫（12葉入 ...



石原慎太郎の文学 第1巻〜第10巻 全10巻揃』-



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塚本邦雄「柘榴」須田敏夫銅版画付1978年特装限定版書肆季節社【限定170部/自筆歌署名入】エディションナンバー入◆◆詳細◆◆寺山修司、岡井隆とともに「前衛短歌の三雄」と称された歌人塚本邦雄本書は1978年に季節社より【限定170部】刊行限定版須田敏夫自刻自刷銅版画7葉手彩色入り◆◆仕様◆◆文学俳句短歌小説2重函ケース付インド産羊皮装ハードカバー元パラ付天金13.5x9.5cm84ページ◆◆状態◆◆45年前に刊行された大変古い書籍外函に経年による点シミが少しある程度函・書籍本体良好#本#塚本邦雄#サイン#限定#特装本