SONY プレイステーションクラシック ミニ プレステミニ 美品

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商品詳細
SONY他ゲーム機本体SCPH-1000RJプレイステーションクラシック プレステミニcolor:GRAYポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#プレステ#プレステミニ#プレイステーションクラシック※中古ですが状態の良い商品となっております※動作確認済みです☆発送は『らくらくメルカリ便』を予定しております☆※ご購入タイミングによっては即日発送が可能な場合がございます。ご質問、コメントはお気軽にどうぞ♪※ご納得の上で、ご購入ください※
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