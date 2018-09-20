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SONY プレイステーションクラシック ミニ プレステミニ 美品
商品番号 H83328822274
商品名

SONY プレイステーションクラシック ミニ プレステミニ 美品
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONY他ゲーム機本体SCPH-1000RJプレイステーションクラシック　プレステミニcolor:GRAYポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#プレステ#プレステミニ#プレイステーションクラシック※中古ですが状態の良い商品となっております※動作確認済みです☆発送は『らくらくメルカリ便』を予定しております☆※ご購入タイミングによっては即日発送が可能な場合がございます。ご質問、コメントはお気軽にどうぞ♪※ご納得の上で、ご購入ください※
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