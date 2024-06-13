ポケモンストーリー　畠山　POKEMON STORY 畠山けんじ

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商品詳細
ポケモンストーリー著者:畠山けんじ/久保雄一定価:1,400円〈商品の状態〉長期保管品につき、紙の変色等経年劣化あり。表紙は全体的に細かい傷あり。最後のページに少し書き込みあり（写真7枚目）。写真をご確認いただき、納得いただける方がいらっしゃいましたら、是非ご購入お願いします。#ポケモン#ポケモンストーリー#POKEMONSTORY#畠山けんじ#畠山 けんじ#久保雄一#久保 雄一
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