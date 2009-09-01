エレファントカシマシ ベストアルバム 自選作品集/創世記/浪漫記/胎動記 セット

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✨エレファントカシマシBEST✨(2009.09.16発売)全て初回生産仕様スリーブケースとミニポスター付き◾️エレカシ自選作品集EPIC「創世記」CD2枚組全28曲◾️エレカシ自選作品集PONYCANYON「浪漫記」CD1枚全17曲◾️エレカシ自選作品集EMI「胎動記」CD2枚組全31曲******************************************新品で買ってPCに取り込む際に一度再生。歌詞カードなども経年のわりに綺麗です。プラケースはよく見れば軽微な擦れ傷が見られる程度。スリーブケースは目立った傷や汚れなどはないのですが、経年の影響で浪漫記については色みが他とは違って見えます。初回盤ですし、経年のわりに状態も良いのでおすすめです。長年の自宅保管にご理解いただける方にお願い致します。再生確認済みです。✨他にも順次出品予定✨よろしければご覧になって下さい^^#のんのカシマシ一覧何かございましたら、お気軽にコメントください♪