ニンテンドー 3DS LL スーパーマリオ限定版

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商品ご覧頂きありがとうございます。☆即購入大歓迎です【商品内容】・3dsll本体・タッチペン・ARカード（未開封）・説明書・箱※画像にあるものが全てです。【商品説明】☆動作確認・初期化済みです。画面に小ヤケがありますがゲームプレイには全く問題ございません。ぜひこの機会に如何でしょうか。商品の状態等は画像をご確認の上ご検討宜しくお願い致します。即購入大歓迎です^^ご不明な点がございましたらお気軽にご質問下さい。宜しくお願い致します。