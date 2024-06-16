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B'z ガチャ Highway X ホテルキーキーホルダー\u0026プレート チャーム
商品番号 G22725938984
商品名

B'z ガチャ Highway X ホテルキーキーホルダー\u0026プレート チャーム
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,181 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きましてありがとうございます。B'zLIVE-GYM2022HighwayXの11月27日、ぴあアリーナMMのガチャガチャ会場限定ツアーファイナルホテルキーホルダーと限定プレートになります。新品未開封で撮影するためにカプセルを開けただけです。カプセルはなしで丁寧にプチプチに巻いて発送致します。商品は新品未開封品で発送まではカプセルにて保管しております。ごく稀に初期傷と思われる細かい擦り傷などがある場合がありますが、ご了承頂ける方でご購入の方をよろしくお願い致します。100%完璧品を求める方はご購入を控えて下さいますよう、お願い致します。
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