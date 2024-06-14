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山口百恵 ≪MOMOE LIVE PREMIUM≫ 未再生/未開封品同等！
商品番号 G91024145578
商品名

山口百恵 ≪MOMOE LIVE PREMIUM≫ 未再生/未開封品同等！
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 6,752 円
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商品詳細

完全生産限定盤　定価:￥23,047送料込み・「らくらくメルカリ便（宅急便）」対応です。★MOMOELIVEPREMIUM★未再生/未開封品同等の品です！一番目の写真の内容になります。※商品の内容を確認するための「開封のみおこないました」が　≪未再生≫Diskです。☆≪未再生状態≫のまま保管しております。といいますのは、百恵さんのLP・CD・DVDを多数手持ちのためこちらは「保存用」として購入です。☆出品の為に、開封し、内容を目視にて確認しております。※写真の追加を予定＊手持ち・ラストの1点！☆お値下げ致しました!内容紹介山口百恵の引退25周年記念商品。既発売の全ライヴ・アルバムに、発売当時アルバム未収録だった楽曲をボーナス・トラックとして収録し、さらにオリカラを集めた8cmCD、DVDも加えた、まさに永久保存版といえる内容。『第1回百恵ちゃんまつり(1975年)』『歌だ!祭りだ!!百恵ちゃん』『第2回百恵ちゃんまつり(1976年)』等のライヴ・アルバム・他＊【規格品番:MHCL-731~751】国内正規盤/21枚組(CD×12枚　　　　（12Cm)CDカラオケ×8枚,DVD×1)完全生産限定盤　BOXセット。★帯(BOX,各紙ジャケット)付の優良美品【ディスク】21枚全て盤面ほぼ無傷で大変良好◎ケース,ディスク,付属品全てにおいて使用感の殆どない　とても綺麗な商品でございます。※発送地域（北海道・沖縄・離島など）の場合は　申し訳御座いませんが送料分・追加送料をお願い致します！＃山口百恵　＃MOMELIVEPREMIUM　＃完全生産限定盤＃百恵LIVE　＃百恵ONSTAGE　＃MOMOE　INKOMA＃MOMOE　LIVE　＃MOMOE武道館ATLAST　＃百恵IN武道館#百恵伝説から神話へ　＃百恵ちゃん祭り　＃山口百恵リサイタル
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