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手づくり木工事典　no.1 〜no.18
商品番号 N23065693429
商品名

手づくり木工事典　no.1 〜no.18
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,100 円
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商品詳細

woody専科「手づくり木工事典」１号から18号まで揃っています。1993年発行なのでレトロ感はありますが、現代の木工にも役立つ情報が多く、木工をされる方は一読の価値ありです。初心者向けから専門的な内容までびっしりです。背表紙は日焼けが見られますが、全体的にきれいなほうだと思います。ただ古い本ですので、ご理解のある方、よろしくお願いします。おまけ3冊付きです。講談社　木の手作り事典　昭和62年発行木工手づくり教室no.2平成4年発行woody専科　no.14ログのある風景すぐ発送できます。
http://narcologia.ru/goods/providence881694.html
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手づくり木工事典　no.1 〜no.18
手づくり木工事典　No .18 婦人生活社　カービング | フリマアプリ ラクマ

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