woody専科「手づくり木工事典」１号から18号まで揃っています。1993年発行なのでレトロ感はありますが、現代の木工にも役立つ情報が多く、木工をされる方は一読の価値ありです。初心者向けから専門的な内容までびっしりです。背表紙は日焼けが見られますが、全体的にきれいなほうだと思います。ただ古い本ですので、ご理解のある方、よろしくお願いします。おまけ3冊付きです。講談社 木の手作り事典 昭和62年発行木工手づくり教室no.2平成4年発行woody専科 no.14ログのある風景すぐ発送できます。



手づくり木工事典 No .18 婦人生活社 カービング | フリマアプリ ラクマ



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手づくり木工事典 no.1 〜no.18 - 趣味/スポーツ/実用



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