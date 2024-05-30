ニンテンドー2DS ラベンダー

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❗中古ですが割りと全体的にキレイな方だと思います。下画面、左上辺りに凹みのような傷あり。あまり支障は無いと思いますが、気になる方は購入を控えるようお願いします。無いと思いますが付属品に見落としあったらすみません。❗ニンテンドー2DSラベンダーその他→ #33Yusuゲーム #33Yusuミリタリー ＊以下説明引用＊ニンテンドー2DSは今まで発売されたニンテンドー3DSのソフトを2Dで遊ぶことができます。また、ニンテンドーDS/DSiのソフトも楽しむことができます。※Newニンテンドー3DS専用ソフトは遊べません。■3D表示で遊ぶことはできません。■スピーカーはモノラルです。※ヘッドホン接続端子にヘッドホンを接続するとステレオサウンドで楽しめます。■折りたたむことはできません。※スリープスイッチで、スリープモードにできます。【セット内容】■ニンテンドー2DS本体：1台■Newニンテンドー3DSACアダプター：1個■専用タッチペン：1本（※）■SDHCメモリーカード4GB：1個（※）■ARカード：6枚■かんたんスタートガイド・取扱説明書・保証書：各1冊※本体に取り付け済み発送はコンパクトを予定しています