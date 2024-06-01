洋書◆鷲の写真集 本 ワシ イーグル

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商品詳細
■発行年1997年■言語英語■ページ数／厚さ72ページ／厚さ約1.2cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦33.1cm×横24.2cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れやヨレがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
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http://narcologia.ru/goods/secretarial535416.html
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