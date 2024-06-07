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新品 ニンテンドースイッチ 有機EL モデル マリオレッド 本体　任天堂
商品番号 T67574323868
商品名

新品 ニンテンドースイッチ 有機EL モデル マリオレッド 本体　任天堂
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 17,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitch（有機ELモデル）マリオレッドマリオの赤をモチーフにしたNintendoSwitch（有機ELモデル）本体セットNintendoSwitchドッグの背面には、マリオのシルエットや隠しコインがデザインされています。【セット内容】・NintendoSwitch（有機ELモデル）本体(特別デザイン)・NintendoSwitchドック(特別デザイン)・Joy-Con(L)/(R)（特別デザイン）・Joy-Conストラップ×2(特別デザイン)・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド※ソフトは別売です。新品・未開封の為、初期不良等の不備がある場合メーカーに直接お問い合わせください。国内正規品、新品未使用未開封新品のため初期不良があってもこちらでは対応できません2023/10月購入※お受け取り後速やかに評価の方お願い致します。※大変申し訳ありませんが、評価に悪いが多い方は購入をご遠慮下さい。※配送による擦り傷、凹み等配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご理解下さい。また、すり替え等の防止の為返品出来ません宜しくお願い致します。
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