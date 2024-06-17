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Orangestarクリアファイル　Alice in 冷凍庫
商品番号 L18627686850
商品名

Orangestarクリアファイル　Alice in 冷凍庫
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨送料無料即購入OK✨【多少の値下げ交渉や質問など気軽にコメントください！】他にも複数商品を出品しているので同時購入される方は多めに値下げします！■オレンジスター(未完成P)の　A4サイズクリアファイルです。■アリスイン冷凍庫■新品.未使用品ですが素人保管なので　ご了承下さい。■厚紙で補強して発送します。■アルバムの早期購入特典のクリアファイルで　ほとんど出回っていないレアものです。■レアものなので早い者ガチ！■現在は生産、販売されておらず　入手困難な希少品となっております。■レアな商品なので早い者勝ち！■他にもボカロ商品を出品しています。　興味のある方はぜひご覧下さい。アスノヨゾラ哨戒班　IA初音ミク　GUMIボカロ　ボーカロイド　ニコニコ動画n-bunaヨルシカ　CD
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