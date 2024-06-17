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レックウザvmax PSA10 hr 【本日のみ】
商品番号 R91007516815
商品名

レックウザvmax PSA10 hr 【本日のみ】
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カテゴリ　：ポケモンカード商品名　　：レックウザVMAXHRPSAランク：PSA10状態は写真をご確認下さい。PSA10ではありますが、追加写真希望の方はコメント下さい。トラブル防止のため状態確認は購入前にお願い致します。購入後、当日もしくは、翌日に発送致します。値引き、御要望等ありましたらコメントお願い致します。出品ハッピーサンデー価格の為、本日のみ　《検索ワード》#ポケカ　#ポケモン　#リーリエ#マリィ　#アセロラ　#ナンジャモ#ピカチュウ　#イーブイ　#リザードン#プロモ　#ミミッキュ　#レックウザ#スペシャルアート　#PSA#psa#PSA10#PSA9#PSA8#ARS#psa9#psa10#sa#Pikachu#Charizard#PokemonCards
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