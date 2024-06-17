レックウザvmax PSA10 hr 【本日のみ】

カテゴリ ：ポケモンカード商品名 ：レックウザVMAXHRPSAランク：PSA10状態は写真をご確認下さい。PSA10ではありますが、追加写真希望の方はコメント下さい。トラブル防止のため状態確認は購入前にお願い致します。購入後、当日もしくは、翌日に発送致します。値引き、御要望等ありましたらコメントお願い致します。出品ハッピーサンデー価格の為、本日のみ 《検索ワード》#ポケカ #ポケモン #リーリエ#マリィ #アセロラ #ナンジャモ#ピカチュウ #イーブイ #リザードン#プロモ #ミミッキュ #レックウザ#スペシャルアート #PSA#psa#PSA10#PSA9#PSA8#ARS#psa9#psa10#sa#Pikachu#Charizard#PokemonCards















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