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陽炎園造　茶道具　茶入　茶道　恐らく未使用品だと思います
商品番号 D51640372996
商品名

陽炎園造　茶道具　茶入　茶道　恐らく未使用品だと思います
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陽炎園造　茶道具　茶入使用した形跡はないですが、購入したのは20年以上前なので目立ったキズや汚れ無しで出品しております。炎が上に拡がるような珍しい模様だと思います。質問ありましたらお気軽にコメントお願いします。祖母の家を掃除した際に出てきたものです。高価な物を持つ方でしたので悪いものではないと思います。宜しくお願いします。種類...茶道具
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