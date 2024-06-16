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商品詳細
陽炎園造 茶道具 茶入使用した形跡はないですが、購入したのは20年以上前なので目立ったキズや汚れ無しで出品しております。炎が上に拡がるような珍しい模様だと思います。質問ありましたらお気軽にコメントお願いします。祖母の家を掃除した際に出てきたものです。高価な物を持つ方でしたので悪いものではないと思います。宜しくお願いします。種類...茶道具
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit366786.html
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陽炎園造 茶道具 茶入 茶道 恐らく未使用品だと思います-
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