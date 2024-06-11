【 訳あり】重要無形文化財 林 正太郎作 抹茶茶碗

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ご覧いただきありがとうございます。重要無形文化財林正太郎先生作の抹茶茶碗になります。実家の母から譲り受けました。いつ頃の物か覚えていないそうですが、素敵なデザインでとても気に入っており、使用せず観賞用としてずっと飾って置いたものです。私はこの様な高価な抹茶茶碗で、お茶をたてる機会がなく、商品の価値など無頓着なので出品致しました。志野焼の優しいピンク色が映える作品であると思われます。作品は、個々の感性で好きずきがあります。この様な感じがお好きな方にお譲りできましたら嬉しいです。長期保管品の為、小さな傷や擦れがあるかも知れませんが、見た目では目立つ傷や汚れなどは見当たりません。箱無しですので、きちんと割れ防止をして発送する事を心がけ致します。あくまでも中古品である事ご理解の上、ご購入お願いします。何かありましたら、お気軽にご連絡ください。※母から譲り受けましたが、箱などありません。割れ防止をきちんとして、本体のみを丁寧に梱包し発送致します。☆採寸高さ約11.5cm茶碗全周り約45.5cm飲み口(直径)約13.5cm多少の誤差はご容赦ください。【お願い】※ご注文と異なる商品が届いた場合、または商品に欠品がある場合を除き、返品を希望される場合は、商品到着後5日以内にご連絡ください。