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泥牛　大吉　器
商品番号 Q45840051990
商品名

泥牛　大吉　器
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます泥牛大吉さんの作品です小さな花器？全方向、景色が違う小さいながら迫力を感じます。京都で有名な骨董屋の杉本立夫さんの作品サイズ直径最大6センチ高さ8センチくらいです使用せず、飾り棚に飾っておりましたが、この度引越しすることになり手放すことにしました。作家の作風をご理解されない方のご購入はお控えください。出品しているお品のおまとめでのご購入は、割引させて頂きますので、メッセージにてご連絡頂けると嬉しいです。本からの抜粋写真は私観によるイメージになります。本/泥牛　杉本立夫より
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