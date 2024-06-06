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S.H.Figuartsマーク42、パトリオット、トニースターク、社長のソファ
商品番号 H83734046108
商品名

S.H.Figuartsマーク42、パトリオット、トニースターク、社長のソファ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.Figuartsアイアンマンマーク42『アイアンマン3』S.H.FiguartsアイアンパトリオットS.H.Figuartsトニースターク台座付き社長のソファ×2マーク42、アイアンパトリオットは経年劣化による塗装のベタつきがあります。社長のソファ日焼けあり。開封後ショーケースにて飾っていました。中古品になりますので神経質な方は御遠慮下さい。#BANDAI#アイアンマン3『アイアンマン』シリーズ#アイアンマン#S_H_フィギュアーツアイアンマンマーク42『アイアンマン3』
http://narcologia.ru/goods/organization723662.html
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