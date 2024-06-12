◉最終最終掲載蒐集品中国古陶磁放出セール！【三益】建窯茶葉釉水瓶（宋時代）

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【商品説明】本品は、宋時代において建窯にて焼成造形され識者から高く評価されている稀少な建窯茶葉釉の唐物意匠です。（宋時代）《本時代保証及び返金保証》値下げ交渉有り。【サイズ】高:11.5㎝、口径:7,2㎝、胴径:9㎝、底幅:4,3㎝,重量:450g【商品状態】極めて状態良好です。