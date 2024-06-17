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THE DUELLIST
商品番号 S91551853916
商品名

THE DUELLIST
ブランド名 Svital
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEDUELLISTKINGTONEGUITAR#KINGTONEGUITAR#THEDUELLIST種類···エフェクター・プロセッサーご覧いただきありがとうございます。機材整理のため出品します。もはや説明不要のハイエンドオーバードライブペダルで、TS808とBluesBreakerインスパイアの2in1ペダルです。2022年モデルでは側面にdipスイッチが配され、設定しやすくなりました。また、こちらは限定のグリーンカラーで入手困難となっているようです。目立った傷もなく、美品かと思います。動作確認できております。あくまで中古品ですので、ご理解の上、ご購入の検討をよろしくお願いいたします。
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