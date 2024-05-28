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オットーリンク テナーサックス用マウスピース オリジナル・ラバー
商品番号 B33272191846
商品名

オットーリンク テナーサックス用マウスピース オリジナル・ラバー
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 7,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オットーリンクテナーサックス用マウスピースラバーOttoLink71990年代にサックスを初めて、いろいろなマウスピースを購入しました。こちらも試し吹きしましたが、当時流行りのメタルをメインに練習しました。そのため、あまり使っていません。左の箇所に少し歯による傷があります。５枚目の写真を参照願います。古いものですが状態は良いと思います。あくまでも中古品であるため、神経質な方のご購入はご遠慮願います。#OttoLink#オットーリンクテナーサックス用マウスピース　ラバー種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース種類...サックスアクセサリー・パーツ...マウスピース
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