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- 【新品・未開封】GIFT ふもふもてんし 東方ぬいぐるみシリーズ44
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商品詳細
東方ぬいぐるみシリーズ44、ふもふもてんしです。暗所にて保管しているため色落ちなどはありません。缶バッチも付属いたします。東方ぬいぐるみふもふもてんしGIFT比那名居天子東方project東方
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