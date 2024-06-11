YAMAHA アルトサックス ケース　サイン入り

YAMAHAアルトサックス用のケースです。YAS-62が入っていました。サックス奏者 須川展也さんのサインが正面に入っています。サイズ:縦約26cm×横約62cm×奥行約17cm鍵付きその他付属品なし中古品 自宅保管の為神経質な方の購入はお控え下さい。アルトサックスケースYAMAHAyas62アクセサリー・パーツ···ケース種類···サックス



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