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YAMAHA アルトサックス ケース　サイン入り
商品番号 B62502318327
商品名

YAMAHA アルトサックス ケース　サイン入り
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAアルトサックス用のケースです。YAS-62が入っていました。サックス奏者　須川展也さんのサインが正面に入っています。サイズ:縦約26cm×横約62cm×奥行約17cm鍵付きその他付属品なし中古品　自宅保管の為神経質な方の購入はお控え下さい。アルトサックスケースYAMAHAyas62アクセサリー・パーツ···ケース種類···サックス
http://narcologia.ru/goods/waveform306317.html
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