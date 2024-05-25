Ado＊マーズ ペンライト＊FC限定うちわ＊Adoみくじ

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※バラ売り承れません2023年Adoさんの全国ツアーMARS（マーズ）のペンライトとFC限定のうちわ蜃気楼とカムパネルラのAdoみくじのセットです※Adoみくじの中身は届いてからのお楽しみ ペンライトの箱は、勿論付きます使用時間はLIVEの間だけです写真の通り、点灯確認済み他出品になりますが、今回の銀テープ蜃気楼のマフラータオルも販売しております※他サイトにて出品中 突然の削除、ご了承くださいグッズ種類：ペンライト、うちわ、銀テープ、その他