DEAD BY DAYLIGHT トーテムライト デットバイデイライト 全1種

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商品詳細
【お値下げしました！】大人気ゲーム！！DEADBYDAYLIGHTの呪いのトーテムライトになります。新品未使用未開封ですが、写真4枚目のように、クレーンゲーム最中に付いたへこみがあります。別途電池が必要商品になります。※即購入可能です。※クレーンゲーム最中に付いた爪の傷等がある可能性があります。気になる方は購入をご遠慮下さい。※未開封のため初期不具合に関しては、直接メーカーにお問い合わせ下さい。
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi308547.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi8047.html
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トーテムルームライト開封の儀式 DEAD BY DAYLIGHTグッズ紹介 - YouTube
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