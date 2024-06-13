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紅星牌　重四尺単宣　87年　100枚
商品番号 V49608548043
商品名

紅星牌　重四尺単宣　87年　100枚
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品···半紙サイズ‥横35cm縦140cm年代‥1987年87年物の希少価値あり、未開封の為、染みがある可能性があります。
http://narcologia.ru/goods/recuperation402421.html
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