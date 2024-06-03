Rega Fono MM MK3

アメリカに引っ越す予定で、電圧要件が違うので、この製品を販売しています。新品を購入しましたが、使用量は最小限です。状態はとても良いです。レガフォノMMMK3「パーフェクト」とサフォノMM・全段ディスクプレート構成の後継モデル。インプットステージとAmericaBunkを分離し、干渉とクロスを最小限に抑えます。優れたリニアリテキシトランジスタを備えた低ノイズ、高音質の入力ステージ：lsk389を採用。回路の影響で音質を最小限にするため、出力電圧と低ノイズのMCカートリッジの効果で音楽信号を取得できますが、AmericaBunkには入ってこず送信できます。Myu-zu・opeanpuは平均的なレビュー評価が高く、アーティストが自らサーキットする曲線を正確に表しています。オーディオ用、高音質:ポリプロピレンコンデンサ入力感度1.7V200mV47Kオーム負荷入力(最大入力レベル:60mv1kHz)ゲイン:50Kオーム推奨負荷抵抗(K41.4db1kHz)(最小出力周波数特性)(負荷時)13Hz(3Db)kHz(0.3DB)アーティストプロパティ(K.オーム負荷)+/-(K.オーム負荷)0.2DB100Hz100kHz保証1年



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