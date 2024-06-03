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【未開封】RED SHARK　ハンター　柔術アニマルファイター　ソフビ
商品番号 X15460373919
商品名

【未開封】RED SHARK　ハンター　柔術アニマルファイター　ソフビ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,883 円
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商品詳細

コレクターの叔父から譲り受けました。表題通りで、未開封品です！よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe509411.html
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