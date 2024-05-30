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ピートエンゲルハートの Hand-Held Bells オリジナル打楽器
商品番号 M39148479891
商品名

ピートエンゲルハートの Hand-Held Bells オリジナル打楽器
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伝説の職人PeteEngelhartの代名詞ともいえるパーカッションPeteEngelhartによる手作業で調節された、クリアで通りが良く、なおかつ深みのあるサウンドはまさに随一。http://www.peteengelhartmetalpercussion.com/biography.html非常に珍しいメタルの打楽器です。独特なメタルの音がします！カタログは付属しません。
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