ピートエンゲルハートの Hand-Held Bells オリジナル打楽器

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伝説の職人PeteEngelhartの代名詞ともいえるパーカッションPeteEngelhartによる手作業で調節された、クリアで通りが良く、なおかつ深みのあるサウンドはまさに随一。http://www.peteengelhartmetalpercussion.com/biography.html非常に珍しいメタルの打楽器です。独特なメタルの音がします！カタログは付属しません。