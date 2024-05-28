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オーシャンドラム
商品番号 K23495272821
商品名

オーシャンドラム
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

京都の民族楽器屋さんで購入したオーシャンドラムになります。直径は、約46cmです。揺らしたり、振ったりすると波のような音が出る楽器。即購入可◎表面に傷や汚れがございます。ご理解いただける方のみご購入ください。KidsPercussionキッズパーカッション波の音波打ちサウンドウェーブドラムさざ波
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