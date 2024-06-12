バンダイ BB戦士　武者烈伝舞可舞可編　鉄機武者斎胡

フィギュアシリーズ...その他造形シリーズ...その他ご覧いただきありがとうございます。バンダイ SDガンダムBB戦 284士 武者烈伝 舞可舞可編 鉄機武者斎胡コレクション整理のために出品します。写真にあるものが全てです。未組立品です。可動、ギミックには問題ないと感じます。初期キズなどもございます。外箱には傷みもございます。開封品ということをご考慮いただき、一度人の手に渡った物としてご購入頂ければ幸いです。その他なにかご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。何も無ければ即購入OKです。出品者はタバコを吸わずペットなども飼ってはおりません。よろしくお願いします。検索用#機動戦士ガンダム#BB戦士ガンプラガンダムベースGUNDAMプレミアム変形合体SDGWEX



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