

【真作】秋月新太郎/三行書/五律/五言律詩/掛軸☆宝船☆AB-533



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【真作】【参考】秋月新太郎1841－1913 明治時代の教育者。天保(てんぽう)12年7月生まれ。もと豊後(ぶんご)(大分県)日出(ひじ)藩士。兵部省中録,内務省図書局長などを歴任,明治27年女子高等師範校長となる。のち文部省参事官を兼務した。32年貴族院議員。大正2年5月10日死去。73歳。号は天放。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は全体に汚れシミ、糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 200cm×幅 51cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。