猫又おかゆ 誕生日記念2023 グッズセット 直筆サイン付き

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フルセット、全て新品未開封です。なお記念ボイス5種はデジタルコンテンツのため付属しておりません。ご了承ください。また、アクリルキーホルダーについても新品未開封のためどの種類が出るかわかりません。購入時に送られきた箱及び箱の中身そのままで発送いたします。即購入可バラ売り不可値下げ不可取引メッセージ不要